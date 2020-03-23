Москва, , 17:44 — REGNUM Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» готова поставлять нефть в Белоруссию на условиях премии $5 за тонну к цене. Об этом сегодня, 23 марта, сообщила пресс-служба «Роснефти».

В компании заявили, что и ранее предлагали Белоруссии покупать российскую нефть именно на таких условиях — по рыночной цене плюс премия $5 за тонну.

По всей видимости, белорусская сторона, наконец, согласилась на эти условия.

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну», — заявили в «Роснефти».

При этом объем и сроки поставок не уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поставки российской нефти в Белоруссию были остановлены с 1 января 2020 года, так как Москва и Минск не смогли договориться о новом соглашении.

Однако на минувшей неделе сторонам удалось прийти к согласию. Главы правительств России и Белоруссии созвонились 21 марта и завили о достижении принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества двух государств в нефтяной сфере.