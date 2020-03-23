Рига, , 17:37 — REGNUM Цена за мегаватт-час электроэнергии (MWh) в Латвии в феврале достигла своего исторического минимума с момента открытия единого рынка в 2013 году и составила 28,05 евро. Об этом пишет портал Dienas Business со ссылкой на данные государственного оператора Augstsprieguma tīkls (AST).

По данным AST, общий объём выработанной в Латвии электроэнергии снизился по сравнению с январём 2020 г. на 4%, составив 603 528 MWh. Кроме того, в стране на 6% снизилось потребление. В итоге в Латвии было выработано 97% всей потреблённой в феврале электроэнергии.

Импорт электроэнергии из стран ЕС в Прибалтику в феврале вырос на 2%, по сравнению с январём текущего года, и равнялся 981 212 MWh. Импорт электроэнергии из третьих стран, речь о России, упал за месяц на 30%, до 342 104 MWh.