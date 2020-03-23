Москва, , 17:22 — REGNUM Страны ОПЕК исключительно редко соблюдают свои собственные ограничения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Что случилось бы, если бы Новак пошёл на соглашение с саудитами? Цена на нефть была бы не 27 долларов. Учитывая тренды и панику вокруг коронавируса, она была бы 31−32 доллара. При этом мы потеряли бы рынки всё равно. Они были бы замещены не американской сланцевой нефтью, нефтью из других источников. ОПЕК исключительно редко соблюдает свои собственные ограничения. Мы просто теряли бы рынки, только уже не в пользу американской сланцевой нефти и бразильской шельфовой, а ещё какой-нибудь. Например, саудовской. При этом мы имели бы меньше денег», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер министра РФ Алексей Белоусов отметил, что российские нефтяные компании, которые заинтересованы во внешних рынках сбыта нефти, выступали за продление соглашение «ОПЕК+», но без дополнительного сокращения уровня добычи, который и так был существенно сокращён.

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