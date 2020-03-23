Москва, 23 марта 2020, 17:22 — REGNUM Страны ОПЕК исключительно редко соблюдают свои собственные ограничения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер министра РФ Алексей Белоусов отметил, что российские нефтяные компании, которые заинтересованы во внешних рынках сбыта нефти, выступали за продление соглашение «ОПЕК+», но без дополнительного сокращения уровня добычи, который и так был существенно сокращён.
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