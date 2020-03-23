Москва, 23 марта 2020, 17:17 — REGNUM У России есть серьёзный запас прочности для того, чтобы выдержать нефтяную войну, навязанную ей Саудовской Аравией. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Как пояснил Делягин, обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия одним лёгким движением «выдернула» у президента США Дональда Трампа 300 тысяч ядерного электората.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
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