Москва, , 17:17 — REGNUM У России есть серьёзный запас прочности для того, чтобы выдержать нефтяную войну, навязанную ей Саудовской Аравией. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Во-первых, запас прочности у нас при всех наших проблемах больше, чем у саудитов, — сказал Делягин. — У них нефть дешевле, и это правда. Они могут быстрее нарастить добычу, и это правда. Но с финансовой дисциплиной у них примерно так же, как с правами человека. Поэтому если для нас условно бездефицитный (понятно, что это не про сегодняшние реалии) бюджет был 50 долларов за баррель, то для них больше 80 долларов. То есть их атака наносит им значительно больший ущерб, чем нам. Поэтому мы её выдержим. Во-вторых, саудиты не поняли, что они бьют не только по нам и по себе, но и по американцам».

Как пояснил Делягин, обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия одним лёгким движением «выдернула» у президента США Дональда Трампа 300 тысяч ядерного электората.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин назвал абсолютно неожиданным демарш Саудовской Аравии против РФ