Москва, 23 марта 2020, 17:09 — REGNUM Требования Саудовской Аравии о дополнительном снижении нефтедобычи были для России абсолютно невыгодными и бессмысленными, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьер министра РФ Алексея Белоусова, который возложил ответственность за обвал цен на нефть на «арабских партнёров» РФ.
И поэтому, как полагает Делягин, Россия приняла единственно правильное решение — «Посылать!».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
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