Москва, , 17:09 — REGNUM Требования Саудовской Аравии о дополнительном снижении нефтедобычи были для России абсолютно невыгодными и бессмысленными, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьер министра РФ Алексея Белоусова, который возложил ответственность за обвал цен на нефть на «арабских партнёров» РФ.

«Новак приехал на те переговоры, которые готовились исходя из того, что «ребята, давайте продлим ещё на год», — призвал не забывать Делягин. — Если бы это соглашение не было подготовлено в ходе предварительных переговоров, то товарищ Новак не поехал бы. Министры ездят подписывать соглашения. Они не ездят скандалить. А саудиты внезапно изменили свою позицию на строго противоположную и внезапно потребовали от России резкого ужесточения соглашения ОПЕК+. Для нас это было абсолютно невыгодно и бессмысленно. Демарш саудитов был для нас абсолютно неожиданным».

И поэтому, как полагает Делягин, Россия приняла единственно правильное решение — «Посылать!».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоусов: в падении цен на нефть виноваты «арабские партнеры»