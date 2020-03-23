Рига, , 16:56 — REGNUM Руководство десяти компаний Латвии обратилось в Государственную службу занятости (NVA) с извещением о массовых увольнениях в связи с распространением коронавируса. Всего работы лишились 1660 человек, пишет портал Nra.lv.

Данные NVA свидетельствуют, что начиная с 18 марта число коллективных увольнений в стране выросло в четыре раза. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 1047 новых безработных, их общее число составило 59 104 человек.

В антикризисном пакете мер правительства Латвии предполагается поддержать уволенных жителей на общую сумму 200 млн евро. Размер пособия составляет 700 евро в месяц. Латвийский союз Свободных профсоюзов обратился к правительству с просьбой увеличить размер пособия и продлить срок его выплаты на 12 месяцев.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.