Улан-Удэ, , 16:13 — REGNUM Внешнеторговый оборот Бурятии в 2019 году вырос на 4,1% по сравнению с показателями 2018 года и достиг почти 1,1 млрд долларов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономики республики.

Причём, прирост произошёл исключительно за счёт роста экспорта, который превысил 1 млрд. В то же время импорт в долларовом выражении резко снизился на 9,2% до 95,1 млн.

«Основные страны партнеры во внешнеторговом обороте: Китай (32,1%), Япония (19,2%), Республика Корея (15,1%), Тайвань (6,6%), Бангладеш (4,2%) и Монголия (3,9%), прочие страны (18,8%)», — отметили в министерстве.

При этом за тот же период Бурятская таможня перечислила в бюджет государства более 26 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, это на 17,3 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

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