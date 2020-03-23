Москва, , 15:57 — REGNUM Рынок энергоносителей 23 марта вновь приблизился к психологическому рубежу в $25 по сорту Brent, глубины ниже которого рынок уже успел исследовать1 8 марта. Последовавшего запала оптимизма от вмешательства в происходящее президента США и спекуляций на тему готовности американских сланцевых компаний внести свою лепту в балансирование рынка хватило лишь на 19 марта и первую половину дня 20 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После выходных рынок вновь оказался в уязвимом положении на фоне сохранения статус-кво крупными нефтепроизводителями, растущим масштабом проблем из-за дальнейшего распространения коронавируса, а также возникших проволочек с принятием антикризисных мер в США.

Вербальные интервенции о переговорах регулятора нефтяной отрасли Техаса и ОПЕК не смогли поддержать цены, хотя информация в СМИ о готовности компаний штата пойти на сокращение добычи на 10% при согласии на аналогичные действия России и Саудовской Аравии может все-таки не быть только домыслами.

Так, 23 марта проводится заседание министра энергетики РФ Александра Новака и российских нефтяников, которые при текущих ценах уже задумываются о пересмотре программы капитальных вложений. Едва ли против диалога и в Эр-Рияде в свете сообщений о планируемом увеличении лимита заимствований государством до 50% от ВВП против прежних 30% — власти страны собираются привлечь на рынке порядка $27 млрд.

Рынок пока удерживают новости о планируемом принятии антикризисных мер Конгрессом США, что позволяет надеяться на то, что цены на нефть удержатся выше $25. Однако промедление в этом вопросе в условиях дальнейшего роста числа инфицированных COVID-19 сделает неизбежным уход цен на нефть на более низкие уровни.

Нефти сейчас много, нефтехранилища заполнены доверху, участники рынка даже сомневаются, что дополнительные баррели вследствие развязанных ценовых войн в апреле удастся реализовать», — пояснил эксперт.

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