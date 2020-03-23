Москва, , 15:57 — REGNUM Четыре студента получили приглашение пройти стажировку в Фонде содействия реформированию ЖКХ по итогам первой волны конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» — совместного проекта АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Студенты представили лучшие решения по повышению энергоэффективности жилого фонда страны.

Кейсы Фонда ЖКХ были посвящены, в частности, повышению энергетической эффективности жилых домов, формированию стратегии массового распространения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, автоматизации процессов обслуживания многоквартирных домов.

«Новый механизм взаимодействия студента, образовательной организации и работодателя на базе проекта «Профстажировки 2.0» является действенным инструментом для устранения трудностей, препятствующих реформированию отрасли и подготовке нового поколения высококвалифицированных кадров. Предложенный подход позволяет увидеть реальные проблемы сферы ЖКХ, найти решение для ее актуальных задач и попробовать себя в профессии», — отметила начальник управления обучающих проектов Фонда ЖКХ Ольга Гришина.

В первой волне конкурса Фонд ЖКХ представил 7 отраслевых кейсов. Заявки на их решение поступили из Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Пензенской, Вологодской, Ульяновской областей и других регионов России.

Лучшими эксперты Фонда ЖКХ признали работы четырех победителей. Представленные ими решения имеют потенциал для внедрения. Григорий Никитин из Чувашской Республики решил кейс по созданию концептуального проекта энергоэффективного инновационного многоквартирного дома повторного применения.

Наталья Кармальская из Краснодарского края предложила стратегию повсеместного строительства энергоэффективных многоквартирных домов, а Евгения Полищук из Ивановской области — массового применения энергосберегающих технологий и оборудования в жилых домах. Софья Дмитриева из Вологодской области разработала стратегию убеждения собственников проводить в многоквартирных домах энергоэффективный капитальный ремонт.

«В своей работе я подчеркнула, что такая мотивация в первую очередь должна создаваться на государственном уровне и действовать в отношении всех сторон, участвующих в принятии решений, планировании, финансировании, проведении капремонта многоквартирных домов», — рассказала студентка Череповецкого государственного университета Софья Дмитриева.

«Кейсы Фонда ЖКХ, размещенные на нашей платформе, отражают современные задачи и потребности отрасли. К их решению удалось привлечь перспективных студентов из разных регионов, которые решили связать свою жизнь со строительной отраслью. Уверен, что этот опыт будет очень востребован, и поможет работодателям найти молодых талантов для разработки конкретных проектов», — отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

В рамках первой волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» свои работы представили 3872 студента. Задания для них подготовили партнеры конкурса — сегодня это 1198 компаний. Лучших определяли сами работодатели, оценивая оригинальность и актуальность предложенных решений. По итогам этой оценки победителями стали 505 студентов из 55 регионов России. Все они получили приглашение на практики или стажировки. Всего же во время первой волны на платформе профстажировки. рф зарегистрировались 81 223 человека.

Фонд ЖКХ также принимает участие во второй волне конкурса, которая стартовала в феврале. Прием заявок от студентов на платформе проекта продлится до 30 апреля 2020 года.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».