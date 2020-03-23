Москва, , 15:55 — REGNUM На фоне коронавируса Счетная палата РФ отменила все новые проверки до 1 июня, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

«Мы сейчас приняли решение, что все новые проверки до 1 июня мы отменяем. Переносим на более поздний срок. Мы в этот период будем заниматься только завершением старых проверок», — сказал Кудрин журналистам.

Мера связана с тем, что в министерствах много сотрудников уходит на удаленную работу, а с запросами Счетной палаты очень много приходится работать в самих министерствах и ведомствах, пояснил Кудрин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Счетная палата в 2020 году запланировала ряд проверок, в частности, провести аудит эффективности трат государственного финансирования наряд направлений в медицине. Речь идет о бюджетных расходах на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарственного обеспечения граждан. Кроме того, в планах Счетной палаты — провести мониторинг мер по сдерживанию цен на бензин.

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