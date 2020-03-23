Москва, , 15:53 — REGNUM Американский доллар торговался ниже отметки в 80 рублей, следует из данных торгов на Московской валютной бирже 23 марта.

Так, в 15:21 мск цена доллара США снизилась до 79,4 рубля, что на 0,7% меньше относительно уровня закрытия предыдущих торгов. При этом утром на торгах доллар стоил больше 81 рубля.

В 15:33 доллар торговался на отметке 80,0825 рубля за доллар. Евро в это же время стоил 86,1175 рубля.

Читайте также: Курсы доллара и евро заметно выросли на открытии торгов Мосбиржи

А также: Названы условия роста рубля