Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Ростовская область к 1 марта 2020 года запаслась 1 млн 670,4 тыс. тонн зерна, что на на 18,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в докладе Ростовстата, передаёт ИА REGNUM.

Отмечается, что за истекший год запасы зерна в донских сельскохозяйственных организациях увеличились на 93,2%, в заготовительных и перерабатывающих организациях — сократились почти на 21%. При этом в докладе указано, что за февраль 2020 года запасы зерна на Дону сократились на 8,6%.

ИА REGNUM напоминает, что хлеборобы Ростовской области в 2019 году намолотили почти на 10% больше зерна, чем в 2018 году. В зернохранилища было отправлено 11,5 млн тонн урожая.