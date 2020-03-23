Москва, , 15:45 — REGNUM В 2020 году будет сложно достигнуть показателей, заложенных в национальных проектах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Очевидно, что в этом году будет сложнее выполнить показатели. В отношении будущего, я думаю, надо чуть позднее поговорить», — заявил Кудрин.

Он ожидает в апреле первый срез прогнозов.

В ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Кудрин сообщил, что идет диалог с правительством РФ относительно доли регионального участия в финансировании нацпроектов.

«Мы сейчас ведем диалог с Министерством финансов по поводу доли, и так получилось, что все по-разному понимают методологию… Мы находимся в диалоге, по этому вопросу выскажемся более строго», — заверил Кудрин сенаторов.