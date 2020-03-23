Москва, , 15:39 — REGNUM В России на предприятиях промышленности реализуются проекты импортозамещения — их более 970 по 23 отраслям промышленности, 460 проектов уже реализовано, продукция по ним производится. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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Мантуров отметил, что по большинству проектов импортозамещени продукция даже выше по качеству и показателям, чем зарубежные аналоги. Например, сельхозмашиностроение — более 50% доли российского производителя на рынке, а также вертолётостроение, химия и лесоперерабатывающий комплекс.

«Есть отрасли, где ниже 50%, где ещё предстоит выполнять работы, связанные с импортозамещением. Таковых ещё в течение двух лет 240 проектов, которые выйдут на серийную продукцию», — пояснил глава Минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в российской промышленности является в целом удовлетворительной. В балансе пребывают и валютная выручка, и рублёвые расходы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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