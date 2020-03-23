Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Каким компаниям в Грузии надлежит приостановить работу в условиях режима чрезвычайного положения, введенного из-за распространения коронавируса, рассказала 23 марта журналистам министр экономики страны Натия Турнава. Об этом сообщает агентство Report.

«В частности, ограничению подлежит розничная торговля непродовольственными товарами, а также ресторанное обслуживание, которое нельзя осуществить на территории ресторанов и кафе», — сообщила Турнава.

Она отметила, что запрет не распространяется на розничную торговлю непродовольственными товарами, если она осуществляется на расстоянии с доставкой на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта введено чрезвычайное положение сроком на один месяц. К таким мерам власти решили прибегнуть, чтобы остановить распространение коронавируса. Также запрещен въезд иностранцев на территорию страны, и остановлено движение междугороднего транспорта.

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