Москва, , 15:36 — REGNUM В 2020 году достичь заявленных показателей национальных проектов будет сложно. Такое мнение высказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«Этот год будет точно сложно, поэтому очевидно, что в этом году будет сложнее выполнить показатели», — отметил руководитель Счётной палаты.

При этом делать прогнозы на 2021 год Кудрин пока не стал.

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«Я думаю, уже в апреле или к концу апреля получим первый срез прогнозов», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о планах по созданию в России информационно-аналитической системы мониторинга национальных проектов, которая позволит видеть картину их выполнения.