Нью-Дели, , 15:29 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа по миру южнокорейские сталелитейные компании решили временно приостановить работу своих заводов в Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, индийское подразделение POSCO закрыло свои центры переработки в Пуне и Нью-Дели с 23 марта до конца месяца.

Руководство Hyundai Steel также сообщило о закрытии центра переработки и завод по производству стальных труб в штате Тамилнад.

Напомним, что 22 марта власти Индии совместно с властями штатов объявило о строгой изоляции до 31 марта 75 регионов по стране в связи с пандемией коронавируса. Согласно данному предписанию ряд южнокорейских компаний, таких как Samsung Electronics, LG Electronics и Hyundai Motor приостановили работу своих заводов в Индии.