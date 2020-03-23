Москва, , 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 23 марта в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, возможно лишь более серьезное перераспределение внутри бюджетных расходов.

Он напомнил, что секвестр предполагает равномерное сокращение всех статей бюджета на фоне недополучения доходов, однако речь даже формально не идёт о секвестре. Сохранится объём расходов, однако его целенаправленно распределят с учётом приоритетов.

Кудрин добавил, что Банк России в текущей ситуации действует сбалансированно. А вот использование средств ФНБ на проекты в инфраструктуре придется отложить.

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