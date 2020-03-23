Москва, , 15:22 — REGNUM Российская промышленность столкнулась одновременно с двумя вызовами — это коронавирус и существенное снижение цен на нефть, что привело к удешевлению рубля. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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Но, по словам Мантурова, на какие-то отрасли российской промышленности коронавирус в определённом смысле повлиял даже положительно — это экспортоориентированные отрасли.

«С другой стороны, к сожалению, котировки на внешних рынках сегодня не стимулируют к тому, чтобы увеличились объёмы по биржевым товарам. Это в первую очередь металлургия, химия, целлюлозно-бумажная промышленность, минеральные удобрения», — отметил Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ежедневно выпускается 3 млн единиц для дезинфекции рук и 350 млн литров для дезинфекции помещений и обработки зданий.

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