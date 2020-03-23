Москва, , 14:51 — REGNUM Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета на фоне коронавируса и экономической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Секвестр — это равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета примерно в такой же пропорции… В данном случае это не будет формально даже секвестр, то есть объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно распределен между приоритетами», — сказал Кудрин в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финрынкам.

Речь идет о сценарии, когда цена нефти опустится ниже 35 долларов за баррель, а курс доллара вырастет выше 72 рублей.

Вместе с тем правительство получило поручение еще раз рассмотреть приоритеты внутри федерального бюджета.

«Видимо, есть более серьезные сценарии развития», — сказал Кудрин.