Сеул, , 16:13 — REGNUM Южная Корея экспортирует в Румынию 20 тыс. наборов для диагностики коронавируса нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, соответствующий экспортный контракт был подписан 22 марта.

Известно, что один набор состоит из ста тестов. В общей сложности в Румынию будет поставлено два миллиона тестов для диагностики коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи отправили в ОАЭ 51 тыс. наборов тест-систем для диагностики вируса.

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