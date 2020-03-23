Москва, , 15:30 — REGNUM Автомобильные перевозчики России обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020−2021 годы и освободить большегрузы от платы по системе «Платон» до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на портале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«В результате увеличения расходов, снижения производительности труда и эффективности использования транспортных средств наблюдается значительное ухудшение финансового состояния международных автоперевозчиков. Несмотря на возникшие сложности, национальные автотранспортные компании прилагают все возможные усилия для соблюдения своих обязательств перед заказчиками и продолжают осуществлять международные перевозки грузов, необходимые для нужд страны», — отмечено в обращении, составленном АСМАП совместно с Союзом транспортников России (СТР).

Перевозчики предлагают правительству РФ рассмотреть ряд специальных мер поддержки национальных международных перевозчиков. В частности, ввести мораторий на уплату транспортного налога на 2020−2021 годы; предусмотреть освобождение от взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе «Платон» в период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года; обеспечить частичное субсидирование уплаты лизинговых платежей в 2020 году; отменить или сократить срок обязательной самоизоляции водителей, осуществляющих международные перевозки, по их возвращении из зарубежных рейсов.

«Меры, предложенные АСМАП, направлены как на снижение фискальной нагрузки и издержек при эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки, а также на исключение нехватки профессиональных водителей, осуществляющих международные перевозки», — отметили в ассоциации.