Киев, , 14:15 — REGNUM На Украине сегодня, 23 марта, обсуждают продление контракта с главой госкомпании «Нафтогаз» Андреем Коболевым еще на 4 года — до 22 марта 2024 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наблюдательный совет «Нафтогаза» в своем комментарии отмечают, что по условиям нового контракта, зарплата руководителя госкомпании уменьшена более чем в 2 раза, также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов.

Кроме того, говорится в сообщении, для главы «Нафтогаза» также был установлен ряд критериев оценки эффективности его работы, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

«Продление контракта с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым вызвало шок и панику. Шок вызван непониманием — как можно продлить контракт с руководителем, индекс KPI (ключевые показатели эффективности) которого приближается к нулю», — заявил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Специалист отмечает, что именно Коболев провалил программу добычи газа «20/20», не выполнил условия предварительного контракта, превратил компанию по сути в «придаток» к международным газовым трейдерам, а также наносит «Нафтогазу» ежегодно ущерб на сумму 400 млн долларов переплаты за т.н. «реверсный газ», целенаправленно довел ситуацию до снижения уровня доходов Украины за транзит российского газа.»Паника на рынке газа вызвана пониманием того, что Коболев дальше будет продвигать интересы международных газовых трейдеров. Это касается как влияния на деятельность по транзиту газа, обслуживанию газовых магистральных сетей, так и снижения добычи газа», — заявил Корольчук.

Также эксперт считает, что президент Зеленский, промолчав по поводу этого решения, по сути поддержал переназначение Коболева и оказался даже готов пожертвовать частью своего еще высокого рейтинга на благо интересов главы «Нафтогаза» и его лоббистов.

«Сейчас для Зеленского это не критично, но очень скоро это может негативно отразиться на рейтинге президента», — отметил он.