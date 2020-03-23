Киев, , 14:04 — REGNUM Грузооборот транспортных предприятий Украины за январь-февраль 2020 г., т. е. еще до начала коронавирусного кризиса, уменьшился сразу на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Соответствующие данные обнародовала 23 марта украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в январе-феврале 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 43,4 млрд тонно-километров, или 84% от объема января-февраля 2019 года.

Ведомство информирует, что в общей сложности все украинские предприятия транспорта за январь-февраль 2020 г. перевезли 90,1 млн тонн грузов, на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Основные «драйверы» падения — грузооборот авиационного транспорта, который в этом году оказался на 38,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 г. и грузооборот трубопроводного транспорта, на 46% меньше.

Незначительно выросли грузооборот автотранспорта и грузооборот водного транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, грузооборот украинского транспорта за 2019 год увеличился на 2,1% по сравнению с 2018 годом и составил 338,9 млрд тонно-километров. С 12 марта на Украине действует режим общенационального карантина, подразумевающий ряд транспортных ограничений.