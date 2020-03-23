Сеул, , 13:48 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа по миру международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило свой прогноз относительно темпов роста ВВП Южной Кореи в 2020 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

Согласно опубликованным данным, в этом году темпы роста экономики Южной Кореи составят минус 0,6% (-0,6%), инфляции минус 0,4% (-0,4%), а ключевой ставки — 0,5%.

Ранее представители агентства понизили свой прогноз с 1,6% до 1,1%.

Известно, что специалисты S&P также понизили прогнозы темпов роста ВВП и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению представителей агентства, темпы роста Китая составят 2,9%, Гонконга — минус 1,7% (-1,7%), Японии — минус 1,2% (-1,2%), Сингапура — минус 0,8% (-0,8%).

Отметим, что представители британского агентства Capital Economics также опубликовали свой прогноз, согласно которому темпы роста экономики Южной Кореи составят минус 1% (-1%).