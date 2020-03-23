Киев, , 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, после резкого пике, продолжавшегося последние две недели, гривна укрепилась к доллару на 6 копеек.

При этом стоимость доллара США в обменных пунктах Киева и других больших городов страны осталась на уровне прошлой недели — 28,50 грн за доллар.

ИА REGNUM напоминает, что гривна начала резко падать после 8-го марта, обвалившись до нынешнего уровня с курса примерно 24 грн за доллар. Как объясняли в Нацбанке, панические настроения на рынке связаны с тем, что из-за коронавируса на Украину вовремя не прибыли самолеты с наличным долларом.

Согласно официальной информации, Нацбанк Украины на рабочей неделе с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке на 1,038 млрд долл. больше, чем купил. Также в регуляторе заявили, что пока не рассматривают варианты с введением различных ограничений.