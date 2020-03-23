Пекин, , 12:55 — REGNUM В результате страха перед распространением коронавируса в мире резко сократилось число авиаперелетов. Об этом 23 марта сообщает Bloomberg.

Данный факт, в свою очередь, уменьшил спрос на авиакеросин до 2 млн 700 тыс. баррелей в сутки, в то время как прежний спрос достигал 7 млн баррелей в сутки.

Указанная проблема приводит к заполнению хранилищ авиационного топлива, которые в настоящий момент заполнены на 80%, как отмечают эксперты издания, через две недели места в емкостях не останется.

Журналисты резюмируют — все НПЗ, в том числе и российские, должны сократить производство авиатоплива.

Напомним, вспышка коронавируса в китайском Ухане привела к пандемии.

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