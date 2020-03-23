Улан-Батор, , 12:44 — REGNUM Монголия с 23 марта возобновила экспорт угля в Китай через пункт пропуска Гашуунсухайтглавным, — сообщает пограничный пункт.

На первом этапе планируется пропускать 70 грузовиков в день. С целью профилактики при перевозке угля водители не будут выходить из кабин, на территории Китая контейнеры с углями будут заменены на пустые.

Напомним, Монголия закрыла госграницы с Китаем, с 12 февраля страна приостановила экспорт угля. Экономика страны зависит от горнодобывающей промышленности, из-за приостановления экспорта угля страна потеряла более одного триллиона тугриков (примерно 380,6 млн рублей).

Напомним, Монголия еще до обнаружения в стране коронавируса начала принимать жесткие меры по предотвращению заболевания. На данный момент в Монголии зафиксированы 10 случаев заболевания, вызванного COVID-19. Продлен срок закрытия образовательных учреждений и приостановления международных пассажироперевозок продлен до 30 апреля 2020 года.