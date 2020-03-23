Уфа, , 13:11 — REGNUM Авиакомпании Royal Flight и Pegas Fly отменили рейсы из Уфы в Анталью и Пхукет. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба уфимского международного аэропорта.

По сообщению пресс-службы воздушной гавани, авиакомпания Royal Flight с 6 по 21 апреля отменила рейс Анталья — Уфа — Анталья.

Авиакомпания Pegas Fly отменила 26 марта рейс Уфа — Пхукет. По вопросам возврата билетов просят обращаться в авиакомпании.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене рейсов из Уфы в Ларнаку, Баку, Дубай, Стамбул, Ташкент, Ереван, Вену, Гоа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии проводят онлайн-богослужения из-за коронавируса