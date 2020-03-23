Москва, , 12:30 — REGNUM Запланированные в РФ бюджетные программы не предусматривали и не могли предусматривать реальности коронавируса и паники вокруг него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ хотят ускорить выделение денег федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.

«Эта мера разумная, — сказал Делягин. — Потому что условиях кризиса, в условиях экономической беды (пока не катастрофы, но скоро будет катастрофа) нужно как-то поддерживать деловую активность. Можно сделать кредит дешёвым и доступным для всех, но тогда нужно ограничить финансовые спекуляции. Однако это мера недостаточная, потому что бюджетные программы не предусматривают и не могли предусматривать реальности коронавируса и паники вокруг него. Они по определению недостаточны. Соответственно если мы просто начнём быстрее и больше работать, то проблемы, связанные с коронавирусом, решены не будут. Но они будут смягчены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ведомости» распространили информацию о том, что Минэкономразвития хочет ускорить выделение денег федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.

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