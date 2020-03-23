Москва, 23 марта 2020, 12:30 — REGNUM Запланированные в РФ бюджетные программы не предусматривали и не могли предусматривать реальности коронавируса и паники вокруг него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ хотят ускорить выделение денег федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ведомости» распространили информацию о том, что Минэкономразвития хочет ускорить выделение денег федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
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