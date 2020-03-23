Санкт-Петербург,
23 марта 2020, 12:14 — REGNUM Распространение коронавируса и вызванные им ограничения уже привели к массовым увольнениям, прежде всего в туристической сфере и в сфере услуг, но в официальную статистику эти данные не попадают и не попадут, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 23 марта, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя решения правительства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам труда и юстиции предотвращать «необоснованные и превентивные» увольнения в период действия ограничений, вызванных коронавирусом.
«Как и во всем мире, в России коронавирус ударил прежде всего по туризму и всем смежным с ним сферам, а также по сфере услуг. Многие гостиницы пусты, а люди в сложившейся ситуации экономят именно на необязательных услугах.
И увольнения в этих сферах давно уже идут. Но в официальную статистику они не попадают и не попадут, потому что значительная часть граждан, работающих в этих сферах, было трудоустроена «по-серому» или «по-черному».
Государство так и не смогло «поймать» этих граждан и вовлечь их в систему налогообложения. Их предупреждали: если вы не «проявитесь» официально, то заботиться о вас никто не сможет. Именно это сейчас и происходит.
Можно предполагать, что история эта временная и примерно через полгода она закончится, после чего всё восстановится. Но на это время люди потеряли весь свой доход или его часть, поэтому последствия будут серьёзными«, — отметила Елена Кудрявцева.