Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Распространение коронавируса и вызванные им ограничения уже привели к массовым увольнениям, прежде всего в туристической сфере и в сфере услуг, но в официальную статистику эти данные не попадают и не попадут, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 23 марта, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя решения правительства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам труда и юстиции предотвращать «необоснованные и превентивные» увольнения в период действия ограничений, вызванных коронавирусом.

« Как и во всем мире, в России коронавирус ударил прежде всего по туризму и всем смежным с ним сферам, а также по сфере услуг. Многие гостиницы пусты, а люди в сложившейся ситуации экономят именно на необязательных услугах.

И увольнения в этих сферах давно уже идут. Но в официальную статистику они не попадают и не попадут, потому что значительная часть граждан, работающих в этих сферах, было трудоустроена «по-серому» или «по-черному».

Государство так и не смогло «поймать» этих граждан и вовлечь их в систему налогообложения. Их предупреждали: если вы не «проявитесь» официально, то заботиться о вас никто не сможет. Именно это сейчас и происходит.