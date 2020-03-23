Киев, , 11:58 — REGNUM На Украине сегодня, 23 марта, эксперты обсуждают предложенный министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым экономический план «экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом».

Как считает экономист Сергей Фурса, в плане Авакова фактически речь идет о том, что в условиях кризиса надо одновременно объявить о суверенном дефолте и увеличить дефицит бюджета при сохранении сотрудничества с МВФ.

«Но когда вы одновременно говорите, что надо иметь сделку с МВФ и сделать реструктуризацию, то вы просто толкаете все к ситуации, когда переговоры с МВФ сорвутся и вы заявите «мы так хотели, но не вышло. Это все проклятые империалисты». И у нас не остается выбора, кроме как делать дефолт», — отмечает Фурса.

Также он подчеркивает политический контекст заявления — Аваков предложил свой подход к кризису, в принципе затронув многие вопросы экономики, которые точно не входят в компетенцию главы МВД.

«Но учитывая, что у нас каждый теперь президент, и возможно, каждый министр внутренних дел точно министр финансов, не заметить его предложения были невозможно», — заявил специалист.

Также эксперт отметил, что на Украине сейчас самый большой в мире коэффициент отношения экономических ограничений и проблем, которые само создает государство, к количеству заболевших.

«Мы сами стреляем себе в ногу. Или в голову. Вводит жесточайшие меры по борьбе с вирусом, которые явно превышают меры необходимой самообороны. При этом, скорее всего, в ключевых экономиках никто не будет переходить к таким мерам или скоро откажутся от части из них, просто потому что они слишком деструктивны для экономики. И это речь идет о чисто запретительных мерах, не в сочетании с дефолтом, который также подобен ядерной бомбе», — сказал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что Аваков предлагает дефицит госбюджета, «не стесняясь», увеличить «миллиардов на 200 как минимум», при этом провести новуюреструктуризацию внешнего госдолга, а также заключить соглашение с МВФ и получить дополнительные деньги по программам помощи в связи с пандемией коронавируса.