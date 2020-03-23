Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor приостановила работу своих заводов в Индии из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания закроет первый и второй заводы в Ченнаи с 23 марта и до конца месяца. Годовой объем производства данных заводов составляет 650 тыс. автомобилей.

Отметим, что 22 марта власти Индии совместно с властями штатов объявило о строгой изоляции до 31 марта 75 регионов по стране в связи с пандемией коронавируса.

«Мы приняли решение о закрытии заводов, чтобы обезопасить рабочих и соблюсти распоряжение местных властей», — сообщили в компании.

Между тем, завод KIA Motors, расположенный в штате Андхра Прадеш, работает в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Hyundai KIA приостановили работу своих заводов в США и Европе из-за распространения коронавируса.

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