Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Численность работников предприятий Алма-Аты сократилась на 266 тыс. человек после введения карантина. Об этом 23 марта заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению.

По его словам, 80% индивидуальных предпринимателей в Алма-Ате приостановили свою деятельность. Поэтому введение мер по борьбе с коронавирусом негативно повлияло на 500 тыс. жителей города.

Токаев поручил выплачивать по 42 500 тенге ($95) в месяц тем гражданам, которые лишились работы. На эту помощь могут рассчитывать 1,5 млн граждан, сказал президент.

Кроме того, глава государства предложил ввести государственное регулирование цен на социально-значимые товары.

Как сообщало ИА REGNUM, общий пакет антикризисных мер в Казахстане составит $10 млрд. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан стоит на пороге нового глобального мира.