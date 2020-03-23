Сеул, , 11:29 — REGNUM В 2019 году южнокорейская компания Samsung Electronics заняла третье место на мировом рынке процессоров приложений (AP). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей аналитической компании Counterpoint Research.

Согласно данным, опубликованным 23 марта, за год доля южнокорейской компании выросла на 2,2%, до 14,1%, что позволило обогнать американскую компанию Apple и занять третье место в списке.

В топ-5 вошли Qualcomm, MediaTek, Samsung Electronics, Apple, Huawei.

Доля китайской компании Huawei выросла на 2,5%, до 11,7%, однако показатели американских Qualcomm, Apple и тайской MediaTek напротив, упали на 1,6%, 0,5% и 1,1% соответственно.