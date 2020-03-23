Нур-Султан, , 11:16 — REGNUM Общий пакет антикризисных мер в Казахстане составит 4,4 трлн тенге ($10 млрд). Об этом 23 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место», — сказал глава государства. Он отметил, что власти республики стали вовремя готовиться к самому неблагоприятному сценарию.

Токаев добавил, что кризис встряхнет государственный аппарат и местный бизнес. «Его уроки должны быть учтены», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 марта, в Казахстане выявлено 62 случая заражения коронавирусом. С 16 марта в республике действует чрезвычайное положение.

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