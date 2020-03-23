Кейптаун, , 10:58 — REGNUM Согласно отчету Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), убытки авиакомпаний стран Африки с момента появления коронавируса составили 4,4 млрд долларов США. Об этом передает CNN Africa.

Адефунке Адейеми, региональный директор IATA по стратегическим отношениям в Африке, заявил, что пассажирский спрос в Африке значительно сократился. Число броней билетов в Африку во всем мире сократилось на 20% (на март и апрель), в то время как спрос на авиаперелеты внутри континента сократился примерно на 15% в марте, и, исходя из данных по брони билетов, на 25% в апреле, согласно данным IATA.

«Из-за вспышки [коронавируса] не так много пассажиров путешествует в Африку и из нее. С точки зрения воздействия на авиационную отрасль, опубликованные нами данные показывают, что в Африке наблюдается высокий уровень убытков», — сказал Адейеми CNN.

По словам экономического аналитика из Нигерии Токунбо Афикуеми, одной из причин того, что распространение вируса сильно ударило по авиационной промышленности Африки, являются ее торговые и туристические отношения с Китаем, где началась вспышка.

Согласно сообщению QZ Africa, авиаперелеты между Китаем и Африкой за последнее десятилетие увеличились на 630%, причем такие авиакомпании, как Ethiopian Airlines, ежедневно выполняют около 1500 рейсов из Китая.

За последние 20 лет Китай и Африка стали крупными торговыми партнерами с широкой сетью экономических и политических связей. По имеющимся данным, в настоящее время в Африке проживает около 2 миллионов граждан Китая, которые работают в производственных отраслях и в области здравоохранения.

«Китай является основным иностранным деловым партнером Африки. Ряд компаний и людей приезжают в Африку из Китая, и мы ежедневно совершаем множество рейсов на континент», — сказал Афикуйоми.

«Приостановка некоторых из этих рейсов определенно повлияет на доходы авиакомпаний, как мы уже наблюдаем с некоторыми международными авиакомпаниями», — добавил он.

Афикуеми заявил, что вероятность банкротства африканских авиакомпаний высока, особенно, если речь заходит о таких авиакомпаниях, как South Africa Airways, которые несли серьезные убытки еще до вспышки коронавируса.