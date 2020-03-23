Москва, , 10:37 — REGNUM Рецессия мировой экономики вызвана не эпидемией коронавируса, а тем, что условия для экономического кризиса уже давно созрели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий, комментируя выводы экспертов Bank of America, констатировавших, что американская экономика впала в рецессию. Как полагает Кагарлицкий, рецессия была неизбежна, и она будет развиваться синхронно в большинстве экономик мира.

«На России это скажется самым неприятным образом, — сказал Кагарлицкий. — Особенно учитывая то, что наши замечательные правители ещё умудрились на этом фоне ввязаться в ценовую войну с Саудовской Аравией. Российская экономика находится в очень плохом состоянии. Я думаю, что у нас кризис будет иметь очень тяжёлые последствия вплоть до экономического коллапса в некоторых регионах».

А что касается Китая, то, как полагает эксперт, у КНР проблемы только начинаются, так как ей придётся столкнуться с резким сокращением внешних рынков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Bank of America выпустил отчёт, в котором констатировал, что американская экономика впала в рецессию в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19.

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