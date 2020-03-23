Баку, , 10:40 — REGNUM Азербайджанская госкомпания Socar отправила в Белоруссию 85 тыс. тонн нефти, заявил 23 марта заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов, сообщает ТАСС.

«Из порта Супса отправлена вторая партия азербайджанской нефти для Белоруссии объемом 85 тысяч тонн», — рассказал он.

Всего в марте 2020 года Азербайджан отправит в Белоруссию 250 тыс. тонн нефти. Два из трёх танкеров уже доставили сырьё в Одессу. Общие поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в марте составят около 1 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ поддержала предложения Белоруссии касательно поставок нефти.

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