Москва, , 10:29 — REGNUM Закрывшись 20 марта над уровнем $27 за баррель, Нефть марки Brent начала торги 23 марта со снижения. Котировки открылись гэпом вниз, отметили минимумы в районе $25,35, после чего немного отскочили, но остаются ниже уровней открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Недавно анонсированные меры правительств и центробанков порадовали инвесторов, но этого фактора надолго не хватило — распродажи в сегменте рисковых активов быстро возобновились на фоне дальнейшего распространения эпидемии в США и Европе. Этот же фактор воспрепятствовал дальнейшему восстановлению котировок черного золота.

Между тем, по данным Baker Hughes, обнародованным 20 марта, число активных буровых установок в США сократилось на 19 штук до 66 единицы. Снижение показателя, как правило, сигналит о перспективах сокращения добычи на сланцевых месторождениях США.

Однако в условиях масштабного падения спроса на энергоносители этот фактор не оказывает поддержку рынку на данном этапе.

В пользу восстановления цен в дальнейшем может сыграть сотрудничество США и Саудовской Аравии, которые начали диалог на тему спроса и предложения на рынке и могут принять определенные меры для стабилизации ситуации.

Если в ближайшие дни с этого фронта поступят конструктивные сигналы, это может стать некоторым подспорьем для Brent, которая, возможно, еще не нащупала дно», — полагает эксперт.

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