Кампала, , 10:27 — REGNUM Власти Уганды, Руанды и Демократической Республики Конго выразили опасения в связи с возможным топливным кризисом, связанным с тем, что налоговые органы Кении конфисковали сотни грузовиков с цистернами, которые перевозят топливо в соседние страны, не имеющие выхода к морю. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, Управление доходов Кении (KRA) конфисковало более 200 грузовиков за последнюю неделю, требуя выплаты налоговых задолженностей начиная с 2015 года.

Перевозимое ими экспортное топливо, предназначенное для рынков Уганды, Руанды, Бурунди, Южного Судана и частей ДР Конго, было задержано на топливных складах в Элдорете и Кисуму после того, как KRA направило письма транспортным компаниям с требованием уплаты налогов в размере 7,2 млн долларов США.

Все это, по словам экспертов, может спровоцировать острую нехватку топлива в странах Восточной Африки.

Задержание грузовиков также вызывает опасения, что Кения может в дальнейшем потерять свой экспортный рынок топлива, поскольку страны ищут альтернативные маршруты, причем соседняя Танзания является вероятным основным бенефициаром, отмечают журналисты.