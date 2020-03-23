Париж, , 09:38 — REGNUM Французская компания «Ашан» выплатит бонус в размере 1000 евро своим 65 000 сотрудников, сообщает Le Figaro.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр призвал компании выплачивать безналоговый бонус работникам, которые «имели смелость выйти на работу», несмотря на коронавирус.

Торговая группа Groupe Auchan выплатит бонус в размере 1000 евро всем своим сотрудникам, работающим в магазинах, на складах, в службах доставки на дом и на сайте.

«Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто отлично выполняет нашу миссию. Этот бонус в размере 1000 евро является нашим способом признания качества их мобилизации в обслуживании клиентов», — говорится в заявлении Эдгара Бонтэ, генерального директора Auchan.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал как он готовится к пандемии, которая уже затронула более 16 000 французов и привела к гибели 674 человек.

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