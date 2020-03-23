Нью-Дели, , 09:35 — REGNUM В связи с распоряжением властей Индии о строгой изоляции 75 регионов страны такие южнокорейские компании как Samsung и LG Electronics приостановят свою деятельность в данной стране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компаний.

По их словам, компания Samsung Electronics закроет свой завод по производству смартфонов в Ноида с 23 по 25 марта.

Компания LG Electronics также приостановит работу завода по роизводству бытовой технике в Ноиде и завода по производству смартфонов в Пуне с 23 по 31 марта.

Напомним, что 22 марта власти Индии совместно с властями штатов объявили о строгой изоляции до 31 марта 75 регионов по стране в связи с пандемией коронавируса.