Сеул, , 08:28 — REGNUM В период с 1 по 20 марта экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 10%, до $30,7 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт, напротив, сократился на 0,4%, до $1,92 млрд.

Экспорт полупроводников вырос на 20,3%, автомобилей — на 13,7%, нефтепродуктов — на 11,4%, устройств беспроводной связи — 26,6%. Однако экспорт судов сократился на 49,6%, жидкокристаллических устройств — на 16,7%.

По странам, экспорт в Китай вырос на 4,9%, в США — на 27,2%, в страны Европы — на 13,5%, во Вьетнам — на 12,1%, в Японию — на 30,5%, в Гонконг — на 33,6%, в страны Ближнего Востока — на 18,3%.

Импорт за аналогичный период увеличился на 5,9%, до $29,1 млрд.

Импорт полупроводников увеличился на 13,6%, нефтепродуктов — на 43,3%, однако импорт нефти упал на 2,6%, угля — на 19,4%.