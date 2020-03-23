Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 20 марта стартовал ростом с открытия Мосбиржи на фоне подорожавшей нефти на торгах в Азии. Под давление он попал на американской сессии, когда перед выходными упали американские фондовые индексы. Нефть тоже подешевела на 3,47%, до $27,21. Пара доллар/рубль восстановилась до 80,20 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Закрылись торги на Мосбирже ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,02%, до 79,93, евро/рубль — на 0,89%, до 80,67 руб.

Инвесторы посчитали, что агрессивные меры стимулирования центробанков и правительств оказались недостаточными, чтобы снизить беспокойства относительно будущей рецессии мировой экономики и экономики США из-за коронавируса.

Давление на рынки оказал приказ губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, чтобы все компании, чьи офисы находятся в пределах штата, перевели 100% своих сотрудников на удаленную работу, а также заявление американского президента Дональда Трампа о том, что необязательные поездки будут приостановлены через границу США и Мексики.

Коронавирус продолжает кошмарить мир и финансовые рынки. Смертность от него возросла с 3,7% до 4,3% за счет быстрого распространения вируса за пределами Китая. Первую строчку по заразившимся занимает Китай, вторую — Италия, третью — США. В Китае роста не наблюдается. Страна приходит в себя и занимается восстановлением экономики.

Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Законопроект о коронавирусе в Сенате США не набрал достаточного количества голосов. В связи с этим 23 марта азиатские индексы и фьючерс E-mini SP500 открылись в красной зоне. Фьючерс ES упал на 5%, нефть — на 7%, до 25,25.

Ситуация на рынках сдержанная, несмотря на то, что на торгах в Азии пользуются спросом защитные активы — йена, франк. Нефть восстановилась до 26,19.

Участники рынка ждут открытия торгов в Европе. Если рынки 23 марта откроются спокойно, то пара доллар/рубль продолжит консолидироваться под уровнем 80 руб.

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