Якутск, , 05:10 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение по которому Якутия получит 45 млн рублей из федерального бюджета на создание комфортной городской среды.

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Всего предусмотрено 5 млрд рублей для 43 регионов на финансирование расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, пишет ИА SakhaNews.

На выделенные Якутии 45 млн будет построен в Верхоянске сквер «Үhүйээн», что в переводе с якутского языка означает «былина». Автор проекта Леонтия Туласынова использовала самобытную национальную культуру Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин признал, что «малым городам не под силу решить многие проблемы и правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей».