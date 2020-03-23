Лондон, , 02:30 — REGNUM Мировые нефтяные рынки открылись очередным падением. После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.

По состоянию на 02:00 мск, цена на майские фьючерсы стабилизировалась на уровне $25,35 за баррель. Вслед за этим снижение продемонстрировала и WTI, чья цена за баррель в минимуме достигла показателя $20,9, после чего отыграла несколько позиций до $21,45 (по состоянию на 02:01 мск).

Между тем, по данным платформы Investing.com, максимальное снижение цены на Brent остановилось на показателе $24,99, рухнув со значения $27,38, после чего цена несколько стабилизировалась на уровне $25,17.