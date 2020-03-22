Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса. Об этом 22 марта сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Он также отметил, что данная помощь позволит жителям страны «продержаться» до того времени, когда распространение коронавирусной инфекции будет подавлено.

«Экономика США сильна. Мы остановили основные ее части, но когда мы преодолеем этот вирус, экономика США снова станет сильной, у нас отличные компании, у нас отличные работники. Это не финансовый кризис, который будет продолжаться годами», — подытожил глава американского минфина.

Напомним, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты планируют выйти из кризисной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекцией в стране, за 10−12 недель.

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