Скопье, , 20:21 — REGNUM В субботу, 21 марта, правительство Северной Македонии приняло решение о приобретении кредитов на сумму 570 миллионов евро для преодоления последствий экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, большая часть кредитов (400 миллионов евро) должна быть получена в форме евробондов, 100 миллионов евро Северная Македония намерена получить от Всемирного Банка и ещё 70 миллионов будут предоставлены Международным валютным фондом.

Также Северная Македония обратилась к Европейскому союзу, запросив о предоставлении медицинского оборудования в рамках Европейского механизма социальной защиты.

Напомним, из-за коронавируса в стране введен режим чрезвычайного положения, прекращена работа большинства заведений общественного питания, передвижение граждан ограничено, что сковывает развитие экономики и ведет к банкротству отдельных предприятий.

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