Вашингтон, , 17:52 — REGNUM США планируют выйти из кризисной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекцией в стране, за 10−12 недель. Об этом 22 марта сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

«Дело выглядит так, что ситуация с коронавирусом в США — это сценарий на 10−12 недель», — отметил Мнучин.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal появилась статья о том, что коронавирус может нанести серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов.

По данным экспертов издания, ВВП страны может сократиться на 4−10% во втором квартале 2020 года. Журналисты сделали вывод на основании опросов 34 экономистов, которые выразили убежденность в наступлении рецессии.

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